Не восстанавливать, а обеспечить развитие в новых условия – один из выводов, к которому пришли участники «круглого стола» по сохранению реки Урал.

В обсуждении заявленной темы участие приняли депутаты Законодательного Собрания, представители исполнительной власти, научного сообщества, контролирующих органов, делегация из Казахстана.

В нашем регионе наблюдения за уровнем загрязнения бассейна Урала проводятся в пяти пунктах, включая Оренбурге, Орске и Новотроицке. По результатам мониторинга, большое влияние на чистоту воды оказывают выбросы промышленных предприятий. В том числе расположенных на сопредельных с Оренбуржьем территориях Челябинской области, Республики Башкортостан и Республики Казахстан.

По мнению председателя комитета областного парламента по собственности, природопользованию и строительству Аркадия Швецова для исправления ситуации необходимо определить порядок расчета экологического и экономического ущерба между соседними государствами Российской Федерации и Республики Казахстан, а также обеспечить его возмещение.

Кроме того, решить проблему загрязнения главной водной артерии Оренбуржья сможет помочь реконструкция и модернизация очистных сооружений, оформление бесхозяйных действующих гидротехнических объектов в собственность муниципалитетов.

В ходе мероприятия участники обсудили еще один из наболевших вопросов – способы регулирования уровня Урала в районе города Оренбурга. Один из вариантов – установка в русле подпорных стенок, в которых вода будет задерживаться. Так проблема была решена во Владикавказе с рекой Терек.