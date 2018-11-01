Среди первых участников региональной программы детского культурно-познавательного туризма – школьники из Беляевского, Илекского, Новосергиевского, Оренбургского, Переволоцкого, Акбулакского, Октябрьского, Соль-Илецкого городского округа, ОГОО «Семейный очаг» и СРЦН «Гармония» Оренбурга, СРЦН «Маячок» Саракташского района.

29 октября 40 оренбургских детей отправились по туристическому маршруту «Литературное кольцо Оренбуржья», а 72 школьника – по туристическому маршруту «В.С. Черномырдин – истоки успеха».

В Бузулуке группу ожидала обзорная экскурсия и посещение храма на пещерах. В Бузулукском районе школьники посетили село Преображенку – родину историографа Николая Карамзина, и село Державино, где восстановлен храм Смоленской иконы Божией Матери, возведенный по инициативе поэта Гавриила Державина. В селе Аксаково узнали о жизни и творчестве русского писателя Сергея Аксакова. В народном мемориальном музее Мусы Джалиля в селе Мустафино познакомились с судьбой и подвигом поэта – автора цикла стихов «Моабитская тетрадь».

На туристическом маршруте «Виктор Черномырдин – истоки успеха» в селе Черный Отрог школьники посетили историко-мемориальный музей первого председателя Правительства Российской Федерации, основателя «Газпрома», где собраны личные вещи Виктора Степановича и представлена коллекция ретро-автомобилей.

Также дети увидели самый крупный православный комплекс Оренбуржья – Саракташскую Свято-Троицкую Симеонову Обитель Милосердия, единственный музей «капитанской дочки» в России – комплекс «Красная Гора»,

– Ребята из разных территорий Оренбургской области узнали новое из истории нашего края, получили незабываемые эмоции и впечатления, – сказала начальник управления семейной политики минсоцразвития Елена Очкина.

В заключительный день, 31 октября, школьников ждала автобусная обзорная экскурсия по Оренбургу, посещение Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея и музея истории Оренбурга, занимательный мастер-класс по приготовлению блинов и посещение аквапарка «Лимпопо».