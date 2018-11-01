31 октября в рамках соглашения «О сотрудничестве в области физической культуры и спорта» между Оренбургской и Актюбинской областями в Оренбург работает делегация Управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

В составе делегации руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, главный специалист отдела высших спортивных достижений и спортивного резерва УФКиС Актюбинской области Алия Мурсалимова, директор ОДЮСШ по водным видам спорта «Достык» Саламат Утарбаев, директор ОДЮСШОР по боксу Галиб Джафаров, директор ЦПОР Айнур Исмаилова, завуч ОДЮСШ № 1 Жанар Сагизбаева.

Делегация работает вместе с и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадием Лискуном, председателем комитета по физической культуры, спорта и туризма администрации города Оренбурга Ранитом Юсупбаевым, директорами спортивных учреждений города Оренбурга.

В течение двух дней представители Актюбинской области посетят спортивные объекты Оренбурга, ознакомятся с организацией учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, познакомятся с российской концепцией деятельности «Курсов повышения квалификации спортивных специалистов», работой врачебно-физкультурного диспансера. В ходе рабочего визита будет составлен совместный план спортивных мероприятий на 2019 год.