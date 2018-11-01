30 октября Новотроицкий психоневрологический интернат посетил Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов. Он осмотрел жилые и служебные помещения, пищевой и медицинский блоки, территория учреждения.

Анатолий Чадов уделил особое внимание жилищным условиям и соблюдению законодательства в сфере защиты прав проживающих.

Оренбургский омбудсмен отметил положительную динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности учреждения: стабильный рост расходов на содержание учреждения, в частности, на приобретение продуктов питания, значительные объемы средств на ремонт и создание доступной среды для маломобильных граждан. Новотроицкий ПНИ отличает высокая укомплектованность медицинскими кадрами, как врачами, так и младшим медперсоналом.

Вместе с омбудсменом в посещении интерната принимали участие сотрудники аппарата Уполномоченного, прокурор г. Новотроицка.