Прокуратура Северного района проверила исполнение природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Северное Молоко», сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры.

Проверкой установлено, что ООО «Северное молоко» занимается производством цельномолочной продукции, масла, сыра. Образующиеся в ходе производственного процесса производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды из цехов самотеком по трубопроводу поочередно поступают в несколько колодцев, а затем из вышеуказанных сооружений неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Кармалка, которая протекает в 200 м от границ данного предприятия.

Как выяснилось, общество в нарушение требований закона самовольно использует водный объект, поскольку документы на водопользование, нормативы предельно допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, разрешение на сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект производитель не представил.

По результатам проверки прокурором района в отношении директора молочного комбината возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное пользование водным объектом с нарушением установленных условий). По результатам его рассмотрения Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Оренбургской области назначило руководителю наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В настоящее время во исполнение требований прокуратуры, изложенных в представлении, по распоряжению директора предприятия принимаются меры к устранению нарушений.