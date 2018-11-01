Застройщика дома по ул. Краснознаменная, 47, оштрафовали

Прокуратура г. Оренбурга возбудила в отношении директора МУП «Муниципальный имущественный фонд», осуществляющего строительство 9-этажного жилого дома по ул. Краснознаменная, 47 в г. Оренбурге, административное производство по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Поводом стали результаты прокурорской проверки, установившей, что застройщик не в полном объеме размещает в единой информационной системе жилищного строительства информацию о своей деятельности на обозначенном объекте. Так, на момент проверки на указанном ресурсе отсутствовали фотографии объекта, строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства, отражающие текущее состояние строительства (последние фото датированы 28 июня 2018 года). Также в информационной системе отсутствуют градостроительный план земельного участка, схема его планировочной организации с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, заключение уполномоченного органа о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям.

Таким образом, застройщик, не обеспечивший свободный доступ к информации о своей деятельности, создал предпосылки к получению дольщиками неполной и необъктивной информации, в которой они заинтересованы.

За указанные нарушения виновное должностное лицо понесло административную ответственность. Управление Госстройнадзора по Оренбургской области назначило ему штраф в размере 6 тыс. рублей.