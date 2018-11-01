Оренбургский пуховый платок будет представлен в Донбасе

7 ноября в рамках программы интеграции «Россия-Донбасс» состоится открытие выставочного проекта Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Оренбургский пуховый платок» в Художественном музее «Арт-Донбасс» города Донецка.

В гастрольном экспозиционном пространстве будут представлены работы лучших вязальщиц Оренбуржья: Миннур Ишмухаметовой, Минзиган Абдуллиной, Римы Якуповой, Анна Рябининой и др.

Партнеры проекта компания «ОренбургШаль» и «Дом пуховой моды» Анны Советовой предоставили на выставку лучшие образцы своей продукции. Экспозицию будет сопровождать документальный фильм о знаменитом промысле ГТРК Оренбург и мультфильм «Сказка об оренбургской козочке и пуховом платке».

Выставка будет работать до 15 декабря.