Инцидент произошел в одном из магазинов Соль-Илецка. Местный житель из хулиганских побуждений нанес удар головой в область лба пенсионерке.

В результате нападения 41-летнего мужчина на 68-летнюю женщину, у последней были диагностированы сотрясение головного мозга и кровоподтеки лица, повлекшие легкий вред здоровью.

По факту данного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщили Орен.Ру в региональном УМВД.