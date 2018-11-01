Активисты «Том Сойер Фест» завершили реставрацию фасада «дома Сергея Калмыкова»

Проект большого международного значения реализовали, возможно, даже не осознавая того, волонтеры Оренбуржья. В последние дни октября активисты движения «Том Сойер Фест» завершили реставрацию фасада «дома Сергея Калмыкова» по ул. Ленинской, 5.

Знакомый нам по образу юного всадника на картине Петрова-Водкина «Купание красного коня» Сергей Калмыков, запечатленный своим учителем в начале ХХ века, стал не просто художником, а легендарной личностью в Казахстане. И если умерший в нищете и забвении в 1967 году в Алма-Ате, Калмыков остался сперва лишь на страницах романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», то с наступлением ХХI века его работы стали пользоваться в Казахстане ажиотажным спросом. Свою роль в этом сыграл и роман Давида Маркиша «Белый круг», посвященный художнику.

В Республике Казахстан работы Сергея Калмыкова – гордость коллекции Государственного музея искусств им. А. Кастеева, а его рукописи – бесценный фонд Центрального государственного архива Казахстана. И если его картины теперь – самые дорогие на аукционах этой страны, то в Россию «возвращение» Калмыкова-оренбуржца началось лишь в 2011 году, когда Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» привез из Алма-Аты первые архивные материалы о выдающемся земляке. О том, что лучшие годы творчества Калмыкова пришлись именно на его оренбургский период (до 1937 года), научно обосновал оренбургский искусствовед Игорь Смекалов. За последние годы в рамках проекта фонда «Евразия» у И.В. Смекалова вышло несколько солидных монографий, посвященных художнику. Среди них – знаменитое литературное наследие Калмыкова «Необычайные абзацы».

А вот огромный просветительский вклад в «возвращение Калмыкова» России внес «Том Сойер Фест» в Оренбурге. Эта группа добровольцев уже во второй раз выбирает обветшавший некогда красивый архитектурный объект, не находящийся под охраной государства, и занимается кропотливым восстановлением его фасада. «На доме №5 по улице Ленинской наше внимание привлекла необычная круглая мемориальная доска, посвященная Калмыкову, исполненная в духе его круглых картин, – рассказывает Александр Алексеев – «идеолог» проекта в Оренбурге, – мы познакомились с оренбургско-алматинской судьбой Сергея Ивановича, с его творчеством. Возникла идея перенести одну из его работ на фасад его дома. Но живопись на всю стену – это огромная работа. Мы с товарищами представляли, что соберём и художников с именем, и студентов, и все вместе выполним эту роспись. На практике оказалось, что мэтры не горят желанием воплощать чужие фантазии, да ещё и бесплатно, студенты боятся не справиться. В итоге эскиз упростился, но я этому даже рад, иначе мы бы этот рисунок не осилили… И потом, волонтерство – оно такое: сначала готовы поучаствовать человек двадцать. Потом, когда приходит понимание, что реставрация фасада – это и грязь, и сырость, и работа на улице, и личное время, остается человек пять… Но мы это сделали, и результат радует. Надеюсь, не только нас и жильцов этого дома».

Теперь, в объявленный в России Год волонтера, графическую работу Сергея Ивановича Калмыкова, датированную 13 июня 1926 года, может увидеть каждый желающий – в Оренбурге, на фасаде дома №5 по улице Ленинской. На ней изображены знаменитая гауптвахта на Беловке и не снесенный тогда еще Преображенский собор – изображены зеркально, как на медной пластине для офорта. И неудивительно, если скоро сюда будут приходить экскурсии. Ну а сама коллекция оренбургской графики Сергея Калмыкова 20-х – 30-х годов ХХ века хранится все же в Оренбургском областном музее изобразительных искусств.