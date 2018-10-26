3 ноября в Оренбурге по адресу Новая, 4 (рядом с ТРK «Гулливер») состоится праздничная тематическая ярмарка «Мясное подворье» (12+).

Горожанам будут предложены свежее мясо и рыба, мясные и рыбные деликатесы, овощи в ассортименте, соленая и консервированная плодоовощная продукция, хлебобулочные изделия и выпечка от производителей из Башкортостана, Казахстана и Оренбуржья.

Посетителей ждут праздничный концерт и тематические викторины.

Организатор ярмарки — министерство экономического развития, промышленной политики и торговли области.

Начало в 10:00

Всем приятных покупок!