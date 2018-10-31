За стрельбу из автомобиля оренбуржцу грозит до 5 лет лишения свободы

13 октября в социальной сети появилась видеозапись, на которой мужчина, управляя автомобилем Mercedes на автодороге «Оренбург-Илек» вблизи п.Южный Урал, произвел несколько выстрелов в воздух из предмета похожего на пистолет.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность данного мужчины, им оказался 29-летний житель Оренбурга. Оружие, принадлежащий данному лицу, было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно результатам проведенной экспертизы пистолет, из которого были произведены выстрелы, является охолощенным оружием, предназначенным для стрельбы шумовыми патронами.

Дознавателем отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» в отношении 29-летнего жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — до 5 лет лишения свободы. В настоящее время мужчине выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении.