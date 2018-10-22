20 октября на территории МАУ СШОР дзюдо (Центр дзюдо) в городе Оренбурге, совместно с Федерацией дзюдо Оренбургской области прошла презентация нового проекта — совместная, семейная тренировка «Семейное дзюдо».

Родители и их дети, в том числе Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев; Президент Федерации дзюдо Оренбургской области, депутат Оренбургского городского Совета Игорь Абдульманов и директор Центра дзюдо Вячеслав Тутик – Мастер спорта России международного класса по самбо, победитель Первенства мира по самбо среди юношей и юниоров, Мастер спорта России по дзюдо, победитель Кубка России и призер Чемпиона России по дзюдо, Мастер спорта России по вольной борьбе со своими детьми вышли на татами под руководством тренеров Юлии Шабаловой (Кузиной) — Заслуженный мастер спорта по самбо, Мастер спорта международного класса по дзюдо, неоднократная чемпионка мира и Европы по самбо, участница двух Олимпийских Игр (Сидней, Пекин); Евгения Палкина — Мастер спорта по дзюдо, серебряный призер Кубка мира (Марсель, Франция), бронзовый призер первенства Европы (София, Болгария) и Игоря Шибалова – Мастер спорта по дзюдо, победитель Кубка России, бронзовый призер первенств России среди юниоров, многократный призер Кубков Европы.

Сначала прошло построение и приветствие, затем участники все вместе приступили к упражнениям. Падения, группировки, кувырки, перекаты, упражнения на баланс, специальные игры. Мамы и папы старались не ударить в грязь лицом перед своими детьми и выполняли упражнения вместе со своими детьми.

— Идея семейных тренировок широко распространена в, — говорит Игорь Абдульманов. – Мы решили поддержать. Посмотрите, какие эмоции сейчас в зале. Спорт объединяет детей и родителей, дает заряд на все выходные. Через комплекс упражнений родители могут почувствовать и узнать возможности своего ребенка. Скорее всего для них откроются новые черты характера ребенка. И не обязательно быть спортсменом.

Пробные тренировки в Центре дзюдо начали летом этого года. Семья Наздрачевых приходит сюда уже в четвертый раз. Маленький Гордей — третий сын в семье и ему, так же как и старшим детям, родители с малых лет стремятся привить любовь к спорту.

– Нам очень нравятся семейные тренировки выходного дня. Это огромная порция адреналина. По приезду домой у детей столько разговоров об этом. Очень рекомендуем всем заинтересованым такие мероприятия, — говорит глава семейства Максим Наздрачев.

Тренеры разделили процесс занятий на скоростные и статичные периоды. Поэтому даже далекому от спорта человеку будет легко начать процесс и постепенно увеличивать нагрузку. Каждый занимается в меру своих сил.

— Это наш пробный проект, — говорит Ранит Юсупбаев. — Мы видим, что все больше людей приходит заниматься по субботам. Главная цель таких мероприятий – показать родителям, как и чем занимаются их дети. Безусловно, это помогает наладить и совершенствовать общение в каждой семье. В дальнейшем мы планируем проводить такие тренировки во всех спортивных школах города.

Уникальная и очень полезная программа «Семейное дзюдо выходного дня» — это отличный способ провести время со своей семьёй, в прекрасной обстановке, получая заряд бодрости и энергии, положительные эмоции и чудесные впечатления.

Всех, кто хочет принять участие ждут по адресу: г.Оренбург, ул. Новая 17/1, Центр дзюдо . Начало тренировок по субботам — 10:00. Телефон для справок: 66-30-00.