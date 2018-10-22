В общегородском субботнике приняли участие более 41 тысячи человек, 2864 предприятия и организации всех форм собственности, в том числе 239 учреждений образования и 229 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Было задействовано 268 единиц спецтранспорта и автомашин.

Выполнен значительный объем работ: ликвидировано 43 стихийные свалки в различных районах Оренбурга, расчищено 12 лесополос. На городскую свалку вывезено 273 машины мусора.

Произведена санитарная обрезка 304 деревьев, вскопано более 80 тыс. кв. метров газонов и клумб, высажено 700 деревьев и 56 кустарников, в том числе абрикосы, канадский клен, сосна, липа, пирамидальный тополь, вишня.

Кроме того, отремонтирован, помыт и покрашен 21 остановочный павильон, 45 урн, 317 м.п. ограждений и 63 малые архитектурные формы.

Также в рамках общегородского субботника от мусора очищались территории городских парков и скверов, кладбищ, придомовых территорий, с цветников убирались растения, производилась установка скамеек, очистка подвалов и чердаков, проведены работы по очистке троллейбусных опор от объявлений, отремонтированы контейнерные площадки, производилась механизированная уборка дорог, консервация систем летнего полива, завоз песка в песочницы и другие работы.

26 октября в Оренбурге планируется проведение окружных субботников. Администрация города приглашает принять участие всех активных и неравнодушных горожан.