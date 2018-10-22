Исмагил Шангареев: Фигуранты уголовного дела — нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев

Отгремел в России ЧМ 2018 года. СМИ дружно отметили особою атмосферу дружелюбия и безопасности. И вот, взяв небольшую паузу, игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев – в качестве фигурантов уголовного дела отправлены в Бутырский следственный изолятор до 8 декабря. Преступления их отражены на экранах всей страны и отличаются редким цинизмом, и верой во вседозволенность для «избранных».

Ежедневно журналисты пишут и пишут о случившимся в нашем отечестве непотребстве, но думаю самым подходящим к подобным случаям, мне представляется подход, и, конечно, литературный стиль русского советского писателя, драматурга, сценариста и переводчика Михаила Зощенко.

А в чем собственно дело, спрашивают сегодня многие, ну выпили, ну покалечили пару тройку излишне придирчивых граждан? Но ведь игроки сборной России — наша гордость и слава. А слава – она ведь как отрава, кому только голову не вскружит. Воистину прав был Михаил Зощенко: «Никто в России не может выдержать своего величия». Пусть величие это – весьма сомнительно, но все-таки известности двум этим воспитанникам российского футбола не занимать.

Но обо всем по прядку. «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой… Дрались, конечно, от чистого сердца». Эта цитата из рассказа «Нервные люди», вполне себе может служить эпиграфом к нашему случаю, поскольку, и в нашем случае «дрались от чистого сердца».

Напомню, кто не в курсе, что 8 октября Кокорин и Мамаев с компанией своих друзей сначала около гостиницы «Пекин» пинали припаркованные машины. Футболисты должны все время, что-то пинать. В одной из машин на свое горе сидел водитель по имени Виталий Соловчук и как обычно смотрел сторонам. Далее, просится опять фраза из Зощенко: «На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся ещё. «Чего, скажут, — смотришь? Не узнал?». Так этот самый водитель Соловчук не просто не узнал, а на свое горе замечание сделал – дескать, что машины пинаете? Не понял этот Соловчук, что таким футболистам как Кокорин и Мамаев просто необходимо все время, что ни будь или кого ни будь пинать. Ну как иногда случается в командных видах спорта, начали впятером избивать одного. Особенно отличался Кокорин, как наиболее одаренный и перспективный.

Словом, как это было у Зощенко, когда «Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали», водителя прямиком в реанимацию отправили, и теперь он там «лежит скучает».

Но это еще не весь сказ, а только присказка. Отправив Соловчука «в реанимацию скучать», веселые ребята дружно двинулись в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Прескверное оказалось место. Говоря сочным языком героев Зощенко «куда ни плюнь — интеллигенты!». Ну и конечно сразу замечания пошли, мол можно не орать в кафе и прочее. И самое обидное, что замечание это сделало лицо мало того, что со следами интеллигентности, но явно — не русское. Ребята это заметили еще до драки и обозначили товарищу, что мол сидишь здесь, кофе пьешь не русская ты личность. Ну, а дальше слово за слово, и самый талантливый и перспективный Кокорин возьми да тресни стулом по голове этого не русского Дениса Пака. Тот начал возражать, мол что творите.

Ну а дальше все как в «Нервных людях» сразу «подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек впёрлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь».

Вот прямо в точку сказано у классика. В этой «Кофемании» особенно не развернешься, что коммунальная кухня. Но изловчившись можно было и Пака «порадовать» и его сотоварищу Сергею Гайсину по справедливости отвесить. Здесь младший брат Кокорина особо отличился. Растет смена.

Пишу в унисон цитатам из Зощенко и с горечью понимаю, что коммуналки практически исчезли, но главные их герои – остались, и нужно совсем немного, чтобы «нервные люди» себя проявили в всей красе.

Не малый интерес представляет реакция на произошедшее общественности, но особенно чиновников Российского Футбольного Союза.

Реакция Комитета по этике Российского футбольного союза весьма своеобразна и построена на выжидательной политике, хотя уже заранее Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил в своем Твиттере, что «к комитету по этике никакого отношения не имеет. Некоторые люди у нас любят писать, чтобы себя проявить». Хорошо сказано и Зощенко цитировать не надо. Хочется только добавить, что я вот как раз отношусь к таким людям (вот и одна из последних статей – Исмагил Шангареев. Синдром Гамовой). Не кажется мне, что этика, нравственность, достоинство спортсмена, к случаю с Кокориным и Мамаевым отношения не имеют.

Четырехкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко, в одном из своих интервью вспоминал: «У нас в школе, где я начинал заниматься самбо и дзюдо, висели десять заповедей нашего прославленного трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя. Это был наш кодекс чести. На этом воспитывались все дети. Стремление к победе, большое трудолюбие, почитание старших».

В этой связи, очень точно и честно определил «ситуацию с Кокориным и Мамаевым» главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сказав, что, по его мнению, футболисты предали свой вид спорта

На сайте футбольного клуба «Зенит» сначала отреагировали не без возмущения:

«В настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», но позже в петербургской команде оправдали поведение Кокорина высокоинтенсивными тренировками. В «Зените» пришли к выводу, «что стресс от нагрузок, вызванных восстановлением после травмы, в сочетании со спиртным мог повлиять на организм непредсказуемым образом». В этой связи не могу не привести цитату из Зощенко: «Цивилизация, город, трамвай, баня — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний. Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое — десятое, и никаких нервов не понимали».

Футбольный клуб «Краснодар» уже сделал жесткое заявление по Мамаеву, сообщив о решении разорвать с ним контракт. Руководством клуба было заявлено: «Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий». Позиция клуба понятна, но не всем.

Отец футболиста Константин Мамаев нашел оправдание поступку сына, заявив: «Человек в отпуске находится. Как вам не стыдно, черти? Гореть вам всем в аду. Поняли позицию мою?» (Это не Зощенко — это реально отец Мамаева – прим. И.Ш.). Чувства отца Мамаева мне понятны. Беспокоит другое. Нравственный уровень человека. Такое чувство, что не Кокорин и Мамаев учинили это непотребство на глазах у всей страны, а сквозь время и пространство вернулся тот затхлый быт советской коммуналки, та ненависть ко всему, что «не наше», и ожили призраки героев Зощенко.

В интернете, как у нас принято в таких случаях, устроили социальный опрос: «Как стоит наказать Кокорина и Мамаева?». На момент, когда я ознакомился с его предварительными результатами дело обстояло так: 58.6% считали, что они должны получить реальные сроки и сесть в тюрьму; 16.1%, что условных сроков и дисквалификации на несколько лет будет достаточно; 14.5%, что штраф и пожизненная дисквалификация — самое то; 5.3%, что хватит штрафа и дисквалификации на пару лет; 5.4%, что никак, ну подрались, с кем не бывает.

Сегодня цифры, наверное, уже изменились, но это не важно. Тенденция, конечно же, осталась. Так сказать, кривая общественного мнения. Вы спросите, что здесь не так? Ведь вот же и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев также жестко отреагировал на ситуацию и призвал наказать виновников происшествия по всей строгости, как и любого другого гражданина: «Прежде всего, хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание». Так-то оно так, да все равно – не так.

И опять все как у Зощенко, общественное мнение — в одной фразе: «Ах, вон ты какой фрукт! Ну, нам теперь твоя характеристика видна». И ведь сказано – сделано. В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальный срок по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.

И вроде все правильно и кажется, что «Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет». Зло наказано. Все требующие справедливости, торжества закона и т.п. дружно зааплодировали, когда футболистов отправили на 2 месяца в «Бутырку». Следователь, как выясняется, тоже отметился, высказав футболистам свою точку зрения: «Мрази — говорит вы и все».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался тоже однозначно: «Есть жизнь, а есть спорт. То, что случается за полем, это личный вопрос. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное. Тогда они должны отвечать, как граждане, а не как футболисты».

Да, что не так, снова спросите вы? Да все не так, господа. С нами со всеми – не так. С нашим отношением к жизни, к воспитанию молодежи — не так. Как можно разделить спорт и жизнь, как можно рукоплескать торжеству закона и порядка, когда отсутствует элементарная культура поведения на улицах, когда национализм чуть ли не норма жизни?

Кокорин и Мамаев – визуализировали некое кривое зеркало, где большинство россиян узнали себя, и с омерзением отвернулись. И опять уместно вспомнить Михаила Зощенко: «Автор рассказал эту историйку всего лишь для того, чтобы показать, как работает здоровый мозг, не искушенный культурой, привычками и предрассудками».

В уголовном деле, фигурантами которого являются футболисты сборной России – Кокорин и Мамаев, к подследственным нет вопросов – они продукт воспитания семьи в духе героев Зощенко и футбольного сообщества (где спорт «отделен от жизни» словно для спортсмена это не одно и тоже). Вопрос к обществу, которое их сегодня судит (в большинстве) или оправдывает (в меньшинстве) – «А судьи кто?

Исмагил Шангареев – культуролог, писатель-публицист, общественный деятель, сопредседатель Совета кино- телепроизводителей и телевещателей Евразии при «Ассамблее народов Евразии», Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР).