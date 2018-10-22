В канун празднования Дня народного единства и согласия 1 ноября 2018 г. в г.Оренбурге состоится открытие международного филателистического проекта, объединяющего Россию, Швейцарию и Лихтенштейн (12+).

Организаторами художественного проекта выступили: Национальный музей Лихтенштейна, Центральный музей связи имени А. С. Попова, Музейно-выставочный комплекс «Швейцария в миниатюре/Swissminiatur» и Оренбургский филиал Почты России, Оренбургский Главпочтамт, на площадке которого будет открыта выставка.

Объединившись, три художника представляют зрителю своеобразное визуальное путешествие из Княжества Лихтенштейн в Санкт-Петербург и Оренбург и обратно. Развивая историческую традицию почтовых отправлений в стиле мэйларта, российско-швейцарский художник Алекс Долль, российские художники Наталия Бровко (Оренбург) и Капитолина (Санкт-Петербург), представят особенности ландшафта, городской архитектуры, местных традиций в своем творчестве на конверте.

Уникальной особенностью этого вида искусства является путешествие художественных объектов между городами и странами. В технике мэйларт за основу берется не привычный художественный материал, такой как бумага, холст, картон или керамика, а обычные почтовые отправления — открытки и почтовые конверты.

На выставке, которая пройдет при поддержке Федерального агентства связи и Почты Лихтенштейна, будет представлено 32 почтовых конверта с оригинальным, уникальным и существующем в единственном виде художественным оформлением.

Филателистические объекты, ставшие филателистической и художественной ценностью, проделали многокилометровый путь, прежде чем попасть в Собрание Центрального музея связи имени А. С. Попова, Национального музея Лихтенштейна и на выставку в Оренбургский Главпочтамт.

Особый интерес этого художественного почтового проекта у посетителя вызовут не только художественные произведения на конвертах, но и маленькие произведения искусства — знаки почтовой оплаты, которыми конверты промаркированы, например, лихтенштейнская почтовая марка «Сочи-2014», выпущенная в честь ХХll зимних Олимпийских игр (авторы — Н.Бровко и А.Долль), а также выпущенная Почтой Лихтенштейна в 1935 г. по эскизу русского художника-эмигранта И.Мясоедова (Зотова).

— Этот неповторимый по своему изяществу и колориту почтовый материал, расписанный и выполненный известным художником Алексом Доллем, приобрел также свою путешествующую нотку. Художник живет, можно сказать, в самолете, и вместе с ним живет его творчество. У Долля сложился уже всеми узнаваемый живописный стиль. Для меня лично и для всех подданных Княжества Лихтенштейна — это незабываемый подарок и важное для музея приобретение, которое Алекс Долль совместно со своими коллегами — художниками из России Наталией Бровко и Капитолиной выполнили для нас, – пишет в своем приветственном слове директор Национального музея Лихтенштейна Райнер Фоллькоммер.

Выставка в Оренбургском Главпочтамте продлится до 1 декабря.