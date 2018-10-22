15 — 19 октября в шестой раз прошел фестиваль «Дни Германии в Оренбурге»

15 — 19 октября в Оренбургском государственном университете в шестой раз прошел фестиваль «Дни Германии в Оренбурге».

Он состоялся на базе кафедры немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка ОГУ. На него приехали Ангелика Йодль — писатель, преподаватель «Курсов немецкого языка для иностранцев» (Мюнхен, Германия), Бирте Рихардт – преподаватель немецкого языка «Языковой школы» (Берлин, Германия), Алексей Дёрре – лектор Германской службы академических обменов (ДААД), Ирина Ганиева — доцент кафедры немецкой и французской филологии Башкирского государственного университете (Уфа), Евгений Бартов — сотрудник «Школы отраслевых переводчиков «Альянс Про» (Томск).

Они встретились с ректором ОГУ Жанной Ермаковой, руководством, представителями факультета филологии и журналистики и подразделений вуза, отвечающих за международное сотрудничество. Разговор шел о совместной деятельности ОГУ с вузами Германии: Мюнхенским университетом имени Людвига и Максимилиана, Университетом прикладных наук города Лейпцига, Университетом прикладных наук имени Георга Агриколы (Бохум, Германия). Гости рассказали, какие они проведут мероприятия в рамках Дней Германии в Оренбурге.

Жанна Ермакова отметила, что немецкий язык, как и французский, изучает гораздо меньше студентов, чем английский, но эти ребята очень привержены выбранному делу. Задача руководства и преподавателей вуза — всячески поддерживать их интерес к языку, культуре немецкоязычных стран. И в этом плане очень важна возможность регулярно общаться с носителями языка.

На открытии фестиваля Ольга Симутова, заведующая кафедрой немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка, сообщила, что мероприятие проводится при содействии посольства Германии в Москве в рамках проекта «Дни Германии в регионах России», и поблагодарила гостей, которые принимают в нем участие. Начальник управления международного сотрудничества ОГУ Эдуард Ясаков рассказал об опыте сотрудничества с университетами Германии факультетов математики и информационных технологий, геолого-географического, физического, Аэрокосмического института ОГУ. Ангелика Йодль, которая уже несколько лет приезжает в университет и в качестве приглашенного преподавателя, и в рамках научного обмена, а в этот раз как писательница, с улыбкой поведала, что ощущает себя «подводной лодкой, которая стреляет сразу из нескольких орудий».

— Наслаждайтесь общением с теми, кто любит язык и культуру разных стран и у кого нет поводов не любить друг друга, этот мир и эту жизнь, — напутствовала студентов декан факультета филологии и журналистики ОГУ Ирина Солодилова.

В рамках фестиваля был объявлен фотоконкурс, в котором приняли участие несколько десятков человек со всего Оренбуржья. Каждый из них через объектив камеры увидел свою Германию. Среди снимков были городские пейзажи и деревенские мотивы, символика страны и уличные кафе, немецкая церковь и старинные замки и даже блюда немецкой кухни. Грамоты от посольства Германии в Москве и призы получили 15 победителей в различных номинациях, среди них представители Оренбургского президентского кадетского училища, гимназии № 8 Оренбурга, Красногвардейской гимназии (с. Плешаново) и, конечно, студенты и сотрудники ОГУ и Университетского колледжа.

В течение недели на кафедре немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка прошло множество интересных и значимых мероприятий, в которых приняли участие студенты и преподаватели ОГУ и других вузов, школьники, учащиеся Оренбургского президентского кадетского училища, углубленно изучающие язык.

Алексей Дёрре презентовал стипендиальные программы ДААД. Лектор отметил, что в прошлом году 10 студентов ОГУ получили стипендию на обучение на языковых летних курсах в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана и это его очень порадовало. На сегодняшний день Оренбургский государственный университет входит в десятку российских вузов, выигравших наибольшее количество стипендий Германской службы академических обменов. Также он провел экзамен по немецкому языку на соискание сертификатов onSET Deutsch, которые дают право иностранцам подать заявку на летние и семестровые языковые курсы в Германии. Документ об уровне своих знаний получат более 50 оренбуржцев.

Ангелика Йодль в рамках осенней школы литературы и перевода прочитала открытую лекцию о том, как нужно строить «удачное немецкое предложение». Семинар «Теория Скопос на практике» провели Ирина Ганиева и Алексей Дёрре. Они учили, как осуществить адекватный перевод, зачастую отличающийся от текста-оригинала, адаптировав его под запросы целевой аудитории.

Также состоялась подиумная дискуссия «Перевод: ремесло или искусство». На ней были награждены победители конкурса на лучший художественный перевод отрывков из произведений немецких писательниц Ангелики Йодль и Барбары Славиг. 1-е место поделили студенты ОГУ Диана Мухамеджанова и Ульяна Дьяконова.

Больше всего слушателей собрал семинар «Правила игры в игре без правил. Практические рекомендации для отраслевого переводчика». Эксперт Евгений Бартов, который его провел, специализируется на переводе юридических документов, статей, связанных с высокими технологиями, а также рекламных текстов.

В литературной гостиной «Дорогие сердцу строки» студенты читали стихи Генриха Гейне, современных поэтов, прозу Германа Гессе и других авторов.

— Мы часто собираемся, чтобы обсудить любимые книги, — рассказала ведущая Ксения Абросимова. – Я, например, поклонница творчества Гессе и Шиллера, на мой взгляд, они наиболее полно передают немецкий дух.

Закрытие фестиваля состоялось в Студенческом центре ОГУ ДК «Россия».

Украсил мероприятие мини-спектакль студенческого театра «Бутерброды» «Физики», несколько лет назад поставленный лектором Фонда им. Р. Боша Бирте Рихардт, преподававшей в это время в ОГУ. Бирте специально приехала на фестиваль, чтобы подготовить его к новому показу.

— С раннего детства я изучала английский, но при поступлении в университет выбрала немецкий. Это был для меня новый опыт, новые трудности, а я люблю их преодолевать, — поделилась эмоциями студентка ОГУ Мария Бродовщук. — Сейчас немецкий для меня — это Германия, это ее люди, особенная атмосфера, это моя жизнь!