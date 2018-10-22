Двое уроженцев поселка Домбаровский попались на краже

У 55-летнего жителя села Еленовка вскрыли гараж и похитили имущество. Воры отжали гаражные ворота, откуда похитили мойку высокого давления «Нутер», сварочный аппарат «Фокс мастер», аккумуляторную батарею «Тюмень 40» и 20 литров дизельного топлива.

Оперативники вскеоре задержали подозреваемых. Ими оказались 36 и 22-летние безработные, уроженцы поселка Домбаровский.

Следователями следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ясненский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.