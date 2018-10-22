Сергей Балыкин: «На беговые дорожки ежедневно выходят более 40 тысяч оренбуржцев»

В Оренбургском районе 20-21 октября у поселка Нежинка на специальной километровой трассе прошел Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 30 субъектов России.

Комплекты медалей и кубков разыгрывались среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет. Соревнования прошли в Оренбургской области в 18-й раз. Этот год особенный – российская легкая атлетика празднует 130-летний юбилей. Традиционно организаторами мероприятия выступили: Всероссийская федерация легкой атлетики, Правительство Оренбургской области, а также генеральный партнер соревнований группа компаний «Армада».

20 октября состоялось торжественное открытие и старт Чемпионата.

– В 18-й раз Всероссийская федерация легкой атлетики оказывает Оренбуржью доверие в проведении крупнейшего соревнования по легкой атлетике – чемпионата России по кроссу. В области ведется большая работа по приобщению населения к занятиям спортом, строится материально-спортивная база, совершенствуется имеющаяся инфраструктура. В области на беговые дорожки ежедневно выходят более 40 тысяч оренбуржцев, в 37 спортивных школах открыты отделения легкой атлетики, где тренируются почти 7 тысяч мальчишек и девчонок. Легкая атлетика в нашем регионе – развитый и доступный вид спорта и для профессионалов, и для любителей. Оренбуржье гордится своими земляками – чемпионкой Олимпийский игр в Сеуле Татьяной Самоленко, участником Олимпийских игр в Лондоне Николаем Чавкиным, чемпионом Европы Иваном Ивановым, чемпионками России Ириной Сафаровой и Ольгой Сливой, – отметил первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин, отрывая соревнования.

Почетными гостями соревнований также стали председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Геннадий Аверьянов, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного cобрания, президент федерации легкой атлетики Оренбургской области, президент группы компаний «Армада» Андрей Аникеев.

Состоялось награждение Лауреатов проекта «1000 талантов России» от Оренбургской области. Этот проект Всероссийской федерации легкой атлетики нацелен на развитие сборной команды России, а также содействие в поощрении тренеров, работающих с юными легкоатлетами.

После объявления старта соревнований состоялся детский «Забег Надежд» на 1 км. По итогам соревнований у девушек до 18 лет на дистанции 3 км быстрее всех была Дарья Полева (Челябинская область), ее результат – 10:52.3. Второй финишировала Екатерина Домнина (Челябинская область), ее время – 10:58.7. Бронза — Оксана Сидорова – 11:03.2 (Республика Татарстан).

У юношей на этой дистанции лучшим был Артем Попов (Республика Хакасия) с результатом 9:17.5. Вторым к финишу пришел Даниил Егоров – 9:24.4 (Чувашская Республика). На третью ступень пьедестала почета поднялся Артем Гольцрихтер (Свердловская область), его время – 9:27.5.

У юниоров до 20 лет на дистанции 3 км не было равных Ксении Кузнецовой (Свердловская область), которая преодолела дистанцию за 10:44.1. Второе место завоевала Алина Аглаева (Республика Татарстан), ее результат — 10:48.3. Бронза – Елена Сергеева (Республика Мордовия) (11:04.3).

У юниоров до 20 лет на дистанции 6 км лучшим был Григорий Корепин (Санкт-Петербург) (19:13.0). Серебро завоевал Максим Маркин (Республика Мордовия), его результат — 19:32.0. Бронза — Марсель Шагалиев (Московская область, Чувашская Республика) (19:45.0).

У юниорок до 23 лет на дистанции 6 км первой стала Маргарита Новгородцева (Кемеровская область) (21:31.9). Второй финишировала Анна Тропнина (Свердловская область) (22:29.5). Бронзовую медаль завоевала Альфия Гибадуллина (Республика Башкортостан), ее результат – 22:41.7.

У юниоров до 23 лет на дистанции 10 км первым финишировал Андрей Попов (Забайкальский край), его результат – 33:01.5. Второе место завоевал Станислав Федотов (Москва, Чувашская Республика) (33:02.0). Бронза – Антон Тингаев (Самарская область) (33:35.6).

На дистанции 6 км среди женщин лучшей была Маргарита Новгородцева (Кемеровская область) (21:31.9), серебро у Людмилы Лебедевой (Москва, Республика Марий Эл) (21:40.1). Бронзу завоевала Наталья Хохлова (Курганская область) (21:47.6).

У мужчин на дистанции 10 км быстрее всех был Алексей Викулов (Новосибирская область, Забайкальский край) (32:36.4). Второе место завоевал Вениамин Каныбеков (Республика Башкортостан) (32:42.6), бронзу – Вильдан Гадельшин (Республика Башкортостан) (32:46.8).

В эстафете 4х1000м среди девушек и юношей до 18 лет, юниорок и юниоров до 20 лет:

1 место – команда Челябинской области № 1 (Владимир Токарев, Дарья Полева, Руслан Зайдуллов, Екатерина Домнина);

2 место – команда Татарстана № 2 (Наталья Крайнова, Эдгар Захаров, Алина Алгаева, Фазыл Хусаенов);

3 место – команда Чувашской Республики № 1 (Екатерина Крымзова, Даниил Егоров, Ксения Яковлева, Альберт Челейкин).

В эстафете 4х1000м среди женщин и мужчин, юниорок и юниоров до 23 лет:

1 место – команда Чувашской Республики (Кристина Яковлева, Станислав Федотов, Ксения Махнева, Владимир Попов);

2 место – команда Республики Башкортостан № 2 (Анастасия Санкина, Егор Никифоров, Алена Шухтуева, Данил Стрельников);

3 место – команда Новосибирской области № 1 (Екатерина Коробко, Максим Семиконь, Елена Кобелева, Антон Кулятин).