В Саранске 16-19 октября прошли чемпионат и первенство ПФО по плаванию. Оренбургскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Оренбурга и Орска.

Мультимедалистами на различных дистанциях первенства стали:

Данила Инбулаев (Орск) — 3 золотые медали (50 и 100 метров вольный стиль и 100 метров комплекс) и 2 серебряные медали (200 в/с и 50 на спине);

Александра Коптелина (Оренбург) — 2 золотые медали (50 метров в/c и на спине), 1 серебряная медаль (100 метров на спине), 1 бронзовая медаль (200 метров на спине);

Виктор Коржуков (Оренбург) — 1 золотая медаль (200 метров баттерфляй), 1 серебряная медаль (200 метров комплекс);

Роман Карапетян (Орск) — 2 серебряные медали (50 и 100 метров вольный стиль).

Соревнования являлись отборочными на предстоящий Всероссийский турнир «Резерв России». Все оренбургские медалисты будут защищать честь области на этих соревнованиях.

Оренбурженка Александра Коптелина выполнила норматив Мастера спорта России.