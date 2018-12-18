17 декабря в администрации города состоялось заседание городской антинаркотической комиссии.

О работе ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях рассказал главный врач Владимир Карпец.

В рамках своего доклада заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» Виктор Ильин отметил, что за 11 месяцев 2018 года на территории обслуживания МУ МВД России «Оренбургское» несовершеннолетними совершено 158 преступлений, что на 25,8 % меньше аналогичного периода прошлого года.

Важным элементом профилактики правонарушений несовершеннолетних является индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями и их законными представителями.

При постановке на профилактический учет подростков в обязательном порядке информируются все органы и учреждения системы профилактики. Снятие подростка, употребляющего алкоголь с профилактического учета осуществляется только после согласования с врачом – наркологом. Ежемесячно врачи-психиатры-наркологи осуществляют прием подростков непосредственно в помещениях ПДН МУ МВД России «Оренбургское».

Принимаются меры, направленные на пресечение фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, представители общественных организаций и волонтеры («Антидилер», «Народный контроль»).

— Мероприятия по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних на территории г. Оренбурга будут проводиться и в 2019 году. Работа по пресечению незаконного оборота наркотиков, фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним на территории г. Оренбурга находится на постоянном контроле у руководства МУ МВД России «Оренбургское», — резюмировал Виктор Ильин.

Заместитель главного врача ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» Галина Зебзеева рассказала об эпидемической ситуации по ВИЧ — инфекции в г. Оренбурге.

Благодаря реализации межведомственных программ профилактики ВИЧ, в 2018 году в Оренбурге отмечается положительная динамика в этом направлении:

стабилизация прироста новых случаев ВИЧ-инфекции;

65% пациентов получают специальную противовирусную терапию;

достигнуты хорошие результаты в профилактике передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку. Если мировой показатель составляет 2%, в регионе он — менее 1%;

благодаря активной профилактической работе среди учащейся молодёжи, заболеваемость в этой группе самая низкая.

Также на заседании комиссии были затронуты вопросы деятельности некоммерческих общественных организаций по профилактике табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции на территории города Оренбурга.

Среди важнейших профилактических мероприятий председатель региональной молодежной общественной организации «Социальное агентство «Здоровье молодежи» Мария Краузе и руководитель АНО «Новая жизнь» Дарья Гаврилова назвали мероприятия с целью вторичной профилактики социально значимых заболеваний, мероприятия, направленные на содействие в социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, по повышению уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, регулярное проведение групп взаимопомощи, консультационные услуги, направленные на получение наркологической и другой медицинской помощи.

В завершение заседания членами комиссии был сформирован план работы антинаркотической комиссии на 2019 год.