17 декабря специалисты управления по социальной политике администрации города Оренбурга посетили инвалидов-колясочников, проживающих в Северном округе города Оренбурга, у которых в рамках исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Оренбурга» на 2015-2021 годы» были проведены мероприятия по обеспечению доступности жилья.

В квартирах, где проживают инвалиды-колясочники, были проведены различные виды ремонтных работ. Это: и расширение дверных проемов в комнатах и в санузлах, и установка оконных рам с нижним расположением форточки (для удобства открывания), ремонт пола и обустройство душевого уголка.

— В нашей квартире благодаря муниципальной программе решен не только вопрос установки окна с нижним расположением форточки в комнате ребенка, с которым мы обратились в районный КЦСОН. После проведения детальной инспекции жилого помещения, нам помогли с обустройством душевого уголка. Все ремонтные работы проведены совершенно бесплатно. Нужно лишь обратиться с заявкой и вам обязательно помогут. Мы очень довольны результатом, — рассказала мама инвалида детства Галина Рогожина.

Также специалисты управления по социальной политике оценили качество выполнения работ по обеспечению доступности для выхода на балкон, устройству пола на балконе, по совмещению ванной и туалетной комнат с расширением дверного проема, обустройству душевого уголка и установке адаптированной для инвалида сантехники, демонтажу порога входной тамбурной двери.

— Сегодня состоялся наш финальный выезд в этом году. Мы завершили реализацию программы «Социальная поддержка жителей города Оренбурга» на 2018 год в части проведения мероприятий по обеспечению доступности жилья для инвалидов-колясочников. Мы посетили 5 адресов в многоквартирных домах, где проживают колясочники. Всего в этом году было подано 19 заявок, по которым была оказана помощь в ремонте квартир, — отметила начальник отдела реализации социальных программ управления по социальной политике администрации Оренбурга Екатерина Короткова. — Чаще всего наша работа строится в заявительной форме. Оренбуржцы обращаются со своими проблемами в администрацию города, округов или через общественные организации. Уверена, в следующем году в рамках реализации данной программы мы сможем помочь другим инвалидам и сделать их проживание в квартирах более комфортным.