Минобороны России, Оренбургский хладокомбинат и ГУ ЖКХ оказались в должниках

«Росводоканал Оренбург» в рамках ежемесячного информационного «Лучший плательщик/Злостный должник» обнародовал имена компаний, которые хуже всего справлялись с оплатой коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в ноябре.

В течение года лидером по неуплате среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья стало ООО УО «Заводское», сумма долга которого к ноябрю возросла до 2,6 млн рублей. За ним следуют ООО «Оренбургская управляющая компания» с просроченной задолженностью в размере 2,2 млн, ООО «УЖКФ «Южная 1» — 1,9 млн, ООО УКЖФ «Форштадт» — 1,2 млн, ООО ТПК «Домохозяин» — 800 тыс. рублей.

Тройка злостных должников среди юридических лиц выглядит следующим образом: первое место – у ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» с долгом в 2,6 млн рублей, второе и третье – у ООО «Оренбургский хладокомбинат» и АО «ГУ ЖКХ» с задолженностью 1,4 млн и 541 тыс. рублей соответственно.

– Сумма дебиторской задолженности абонентов оренбургского водоканала составила 445 млн рублей, из которых 321 млн — просроченная. Для работы с должниками принимаются различные меры – от рассылки уведомлений и претензий до ограничений услуг. Тем, кто не имеет возможности оплатить весь долг сразу, предлагается рассрочка платежа сроком до 12 месяцев. С начала года неплательщикам вручено 135 тысяч претензий, передано в суд 8 948 исковых заявлений на сумму 195,8 млн рублей, отключено 503 абонента, – отмечает коммерческий директор ООО «Оренбург Водоканал» Алексей Марков.

Лучшими по оплате услуг стали ООО УК «Гамма», ООО УКЖФ «Гарант», ООО УК «Альянс», ООО УКЖФ «Романтика».