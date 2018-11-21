67 студентов базовых образовательных учреждений комбината Уральская Сталь — Новотроицкого филиала МИСиС и политехнического колледжа (НПК), отмечены стипендиями компании «Металлоинвест».

Сертификаты на получение денежного вознаграждения от Компании 33 самым успешным студентам МИСиС и 34 учащимся НПК вручил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов.

«На протяжении многих лет Металлоинвест дважды в год отмечает именными стипендиями лучших студентов наших базовых учебных заведений. Компания помогает будущим металлургам постигать теорию и практику и материально поддерживает их успехи, — отметил Евгений Владимирович. — Производство Уральской Стали активно развивается, внедряется новая интегрированная система управления всеми процессами. В связи с этим молодые квалифицированные специалисты востребованы. Мы ждем выпускников у нас на комбинате».

Благодарность за помощь учебным заведениям и стипендиальную программу для будущих металлургов руководству Металлоинвеста выразили директор НФ НИТУ МИСиС Лариса Котова, директор НПК Марина Перчаткина и стипендиаты.

«Хотим поблагодарить Металлоинвест за поддержку учебного процесса и поощрение стипендиями, — сказал на вручении студент четвертого курса Рэм Максимчук. — Их получение для нас — одновременно и радостное событие, которого ждем целый семестр, и стимул для хорошей учебы и будущих достижений!»

Партнерство между Металлоинвестом и профильными учебными заведениями Новотроицка имеет многолетнюю историю. При поддержке Компании осуществляется комплексная программа развития НПК и НФ МИСиС, совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений. На производственных площадках Уральской Стали преподаватели имеют возможность проходить стажировку, студенты – практику, выпускникам предоставляется гарантированное трудоустройство. В учреждениях действует ряд стипендиальных программ. Стипендия Металлоинвеста – самая крупная и долгосрочная, ведь Компания рассматривает студентов, как потенциальный кадровый резерв.

Программа выплаты именных стипендий от Металлоинвеста действует с 2004 года. Студенты базовых образовательных учреждений Уральской Стали имеют возможность получать вознаграждение дважды в год по итогам первого и второго семестров. Критерии отбора стипендиатов – успеваемость, социальная и научная активность студента. Аналогичные стипендиальные программы Металлоинвеста действуют для профильных учебных заведений почти во всех городах присутствия Компании, где готовят квалифицированных металлургов и горняков.