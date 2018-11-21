Дорожники ограничат движение по мосту через Урал

В связи с проведением восстановительных работ на мосту через р. Урал с 08:00 21 ноября 2018 года вводится ограничение движения транспортных средств на участке а/д Подъезд к с. Нижнеозерное от а/д А-305 Оренбург – Илек – граница с Республикой Казахстан в Илекском районе Оренбургской области.

Проезд к районному центру селу Илек осуществляется по маршруту Мухраново – Чесноковка, далее по а/д Илек – Ташла – Соболево.

Проезд до г. Оренбурга осуществляется по маршруту Мухраново – Чесноковка, далее до а/д Зубочистка Первая – Зубочистка Вторая, далее до примыкания к а/д Самара – Оренбург и далее в Оренбург.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – февраль 2019 года.