24 ноября в 19:00 в Оренбургской областной филармонии народный артист РФ, Константин Хабенский и народный артист СССР и РФ, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет представят оренбуржцам литературно-музыкальный эксперимент (12+), в котором синтез классической музыки с игрой блистательного актера рождают на глазах у зрителей удивительное действо.

В этот вечер в первом отделении прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Малера для струнного оркестра в мастерском исполнении ансамбля «Солисты Москвы». Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю «Калигула». Во втором отделении концерта прозвучит сюита Сен-Санса «Карнавал животных», где роскошь, придуманная гениальным композитором, будет украшена блистательным прочтением поэтического текста к сюите в оригинальном переводе Дмитрия Быкова в исполнении Константина Хабенского.

Проект был представлен на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. Искушенная публика разных стран мира горячо приняла творческую идею. Теперь попасть на этот концерт считается большой удачей, потому, как билеты раскупаются ровно за месяц.

Возможность всего один раз увидеть удивительный концерт появилась у оренбуржцев благодаря организаторам Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, в афише которого и заявлено это действо.