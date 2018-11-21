Оренбургские теплоэнергетики произвели техническое перевооружение щита постоянного тока №1 и аккумуляторной батареи №1 Сакмарской ТЭЦ. Данное мероприятие является одним из крупнейших в инвестиционной программе Оренбургского филиала «Т Плюс» в этом году. Оно направлено на повышение надежности работы главной теплоэлектроцентрали города.

В ходе реконструкции, теплоэнергетики полностью заменили аккумуляторную батарею №1, обеспечивающую работу основного оборудования котлотурбинного цеха. А также обновили щит постоянного тока №1. При этом было смонтировано оборудование шкафов управления, приточно-вытяжная вентиляция, все силовые линии и цепи управления.

Обновление станционного оборудования велось с начала года. Работы никак не повлияли на бесперебойное энергоснабжение Оренбурга в отопительный период. Всего на проект затрачено более 21 миллиона рублей.