Кадастровая палата по Оренбургской области отмечает, что многие жители региона не знают, что значительная часть сведений должна вноситься в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия, то есть без личного участия гражданина.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это ресурс, в котором содержится информация о недвижимости, правах на нее и иные установленные законодательством сведения. Актуализация информации в ЕГРН происходит постоянно.

Кадастровая палата по Оренбургской области отмечает, что многие жители региона не знают, что значительная часть сведений должна вноситься в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия, то есть без личного участия гражданина.

Для этого на органы государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений в сфере оборота недвижимости, возложена обязанность по направлению в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и других документов.

Такая обязанность, возникает, например, в случае принятия решений о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, о переводе жилого помещения в нежилое помещение (и наоборот), об утверждении акта приемочной комиссии в случае проведения работ по перепланировке, утверждении правил землепользовании и застройки и т.п. Срок направления таких документов не должен составлять более пяти рабочих дней с момента принятия решения. Отправка документов должна быть обеспечена только в электронной форме.

Кроме того, с 4 августа 2018 года в отношении индивидуальных жилых и садовых домов разрешение на ввод в эксплуатацию не выдается. По завершении строительства застройщик должен уведомить орган местного самоуправления, представить технический план и заплатить госпошлину о регистрации права. А уже после этого орган госвласти в течение семи дней обязан направить регистратору заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав на объект строительства и прилагаемые к нему документы.

В случае если уполномоченный орган не направил заявление в установленный срок, застройщик вправе направить заявление самостоятельно. При этом уведомление, технический план, а также соглашение об определении долей в праве на здание (в случае если земельный участок находится в общей долевой собственности) запрашиваются органом регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Стоит заметить, что нарушение установленного законом порядка информационного взаимодействия, непредставление указанных документов уполномоченный орган несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.