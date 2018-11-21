Инициативная краеведческая группа «Оренбургский стражЪ» или «Сохраним Оренбург» будет бороться за сохранение ценных исторических зданий в нашем городе. Официальная группа в facebook.

21 ноября в 18:00 в министерстве культуры области, ул. 9 января, 9, состоится круглый стол с министром Евгенией Шевченко (16+), с начальником управления имущества города Цветковым и другими управленцами, в чью компетенцию входит сохранение старинных памятников и домов ценной застройки. Приглашаются все неравнодушные горожане.

– Возникла большая проблема: памятники культуры и истории сегодня находятся в ужасном состоянии, их никто не ремонтирует и не восстанавливает, более того, часть домов, считающихся вновь выявленными памятниками или домами ценной застройки сегодня расселены. Мародерство управляющих компаний, просто жителей, а еще и аварийное состояние (хотя дома очень крепкие) «вынуждают » УЖКХ города сносить их, так как они «представляют опасность и портят вид». Расселены не совсем старенькие домики, а дома в историческом центре города, и целыми линиями и кварталами (будто специально под снос и новую застройку). Сегодня дома заколочены досками, но не охраняются — нет денег. Скоро они рухнут. Процесс утраты этих зданий 19-начала 20 века НЕВОСПОЛНИМЫЙ, – говорит председатель председатель инициативной группы — журналист Вера Арнгольд.

Нас уже много. Хотя движение появилось недавно, просто люди очень любят город и не хотят чтобы его история исчезла бесследно под натиском современных дельцов, желающих захватить участки под многоэтажное строительство в центре.

Оренбург наш дом. Мы забыли о том, что мы тоже его хозяева, а не только чиновники. Мы — это простые горожане, предприниматели, юристы, историки, краеведы, студенты, журналисты, строители, инженеры…

До начала круглого стола, в 17:00 состоится интервью у разрушаемого прекрасного здания по ул. Горького, 21. Которое единственное в своем роде в нашем городе!