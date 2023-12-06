«Умножая таланты»: стартовал интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для старшеклассников

Начался прием заявок на межрегиональный интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта, а также приобретут опыт решения практических инженерных и технических задач и пополнят свое портфолио бизнес-кейсами.

Прием заявок продлится до 11 февраля. Участниками турнира могут стать школьники 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Побороться за победу можно в трех прикладных направлениях нефтегазовой отрасли: цифровых технологиях, нефтехимии и математическом моделировании. Этим дисциплинам соответствуют школьные программы по физике, информатике, химии и углубленной математике. Подать заявку можно на цифровой платформе «Родные города».

Программа турнира включает онлайн-обучение, два отборочных этапа и финал. В середине января зарегистрированные участники смогут пройти образовательный курс от экспертов «Газпром нефти» – он поможет лучше выполнить конкурсные задания. Старшеклассники, прошедшие в финал турнира, в апреле отправятся в Санкт-Петербург, где посетят семинары и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и отраслевым направлениям конкурса. После этого участникам предстоит защитить свои идеи и разработки перед опытными специалистами в нефтегазовой отрасли.

Академическими партнерами проекта «Умножая таланты» выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится уже в девятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Проект позволяет выявлять талантливых школьников в том числе из отдаленных территорий и небольших населенных пунктов. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей практической составляющей: в программу входят командные решения актуальных задач бизнеса, нетворкинг, лекции и семинары по развитию гибких навыков, которые особенно актуальны среди представителей технических специальностей. В Оренбуржье турнир проходит при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга».

Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»:

«Умножая таланты» – не классическая олимпиада, а программа поддержки талантливой молодежи. Мы не проверяем знания, а помогаем ребятам из регионов сделать шаг в большую науку – пройти путь от школы до лучших вузов и научных центров. Поэтому участники турнира не просто решают задачи, а вместе с экспертами разрабатывают проекты, участвуют в брейнштормах, заводят полезные знакомства и развивают социальные навыки. В результате создается интересная и конкурентная среда, в которой каждый талантливый школьник может успешно реализовать себя, создавая то, что в последующем может воплотиться в труд всей его жизни».

Евгений Капуста, генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга»:

«Нефтегазовая отрасль является одной из самых высокотехнологичных. Искусственный интеллект, предиктивная аналитика, промышленный интернет вещей, цифровые двойники и другие IT-инструменты уже интегрированы в большинство производственных и бизнес-процессов. Эти темы в числе других входят в задания кейсов «Умножая таланты». Участники турнира вместе с экспертами погружаются в мир современных технологий. Это способствует формированию у старшеклассников компетенций, требующихся в современной промышленности, позволяет им проявить ум и креативность, взглянуть на известные науки под новым углом зрения».

Справка:

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

«Умножая таланты» – образовательный проект для школьников 8-11 классов, который «Газпром нефть» проводит с 2015 года в ключевых регионах деятельности в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». За это время в турнире приняли участие более 18 000 одаренных школьников из 8 регионов деятельности компании.

В 2022-2023 учебном году в проекте приняли участие 3000 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, а также из сел и поселков Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов.