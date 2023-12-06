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8 декабря 2023 г.
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6 декабря Денис Паслер открыл День Оренбургской области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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6 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве состоялось торжественное открытие Дня Оренбургской области. Достижения Оренбуржья, его уникальную культуру, традиции представит гостям выставки глава области Денис Паслер.

В своем телеграм-канале он поделился с подписчиками:

  • «Накануне годовщины образования области мы расскажем о наших достижениях, достопримечательностях, культурном наследии, о том, чем известно Оренбуржье на весь мир, и о том, что знают только жители региона. Мы поделимся нашими традициями, историей и планами на будущее. Докажем, что посетить Оренбургскую область будет интересно каждому».

Глава региона расскажет на открытии о том, чего достигла область за последние 6 лет, об успехах в сфере здравоохранения, развитии социальной и транспортной инфраструктуры и реализации нацпроектов.

Также для гостей выставки составлена обширная программа знакомства с Оренбуржьем.

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