6 декабря Денис Паслер открыл День Оренбургской области

6 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве состоялось торжественное открытие Дня Оренбургской области. Достижения Оренбуржья, его уникальную культуру, традиции представит гостям выставки глава области Денис Паслер.

В своем телеграм-канале он поделился с подписчиками:

«Накануне годовщины образования области мы расскажем о наших достижениях, достопримечательностях, культурном наследии, о том, чем известно Оренбуржье на весь мир, и о том, что знают только жители региона. Мы поделимся нашими традициями, историей и планами на будущее. Докажем, что посетить Оренбургскую область будет интересно каждому».

Глава региона расскажет на открытии о том, чего достигла область за последние 6 лет, об успехах в сфере здравоохранения, развитии социальной и транспортной инфраструктуры и реализации нацпроектов.

Также для гостей выставки составлена обширная программа знакомства с Оренбуржьем.