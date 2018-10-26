26 октября 2018 года скончался советский и российский актер театра и кино Николай Петрович Караченцов. 27 октября ему бы исполнилось 74 года.

Смерть наступила в 9 часов утра в городской онкологической больнице г. Москвы. У артиста отказали почки. Об этом рассказала его супруга Людмила Поргина.

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября на сцене театра Ленком.

Николай Петрович Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года. В 1963 году поступил в Школу-студию им. В. И. Немировича — Данченко при МХАТе (курс В. М. Монюкова). С отличием окончив Школу-студию, в 1967 году был распределен в Московский театр им. Ленинского Комсомола .