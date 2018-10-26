4 ноября в Оренбуржье стартует VI Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (12+). Девиз ежегодного масштабного события: «Искусство объединяет».

Для учреждений культуры муниципальных образований всей области участие в акции — это возможность вновь заявить о себе, представить яркие творческие проекты и привлечь к ним интерес посетителей. Искусство объединяет: в этом оренбуржцы разных возрастов и предпочтений смогут убедиться, приняв участие в акции «Ночь искусств-2018».

Первыми в культурно-образовательном марафоне примут участие дети – читатели Областной детской полиэтнической библиотеки, зрители Областного театра кукол и Областного драматического театра. Зрелищные учреждения предлагают ребятам посмотреть любимые спектакли и познакомиться с театральным закулисьем, библиотека представляет огромный спектр игр и занятий, охвативших все сферы искусства.

Начиная с 18:00 подведомственные учреждения министерства культуры и внешних связей Оренбургской области приглашают к участию в «Ночи искусств». Концерты, выставки, мастер-классы, квесты, викторины, литературные вечера, встречи с художниками и писателями, экспозиции в музеях и многое другое – более ста мероприятий можно будет посетить в областном центре.

Под объединяющим слоганом «Ночи искусств» творческие площадки самых разных форматов подготовят все учреждения культуры Оренбургской области. К примеру, в Переволоцком народном историко-краеведческом музее будет работать мастерская «Кудесники» по изготовлению керамических сувениров. Здесь же на мастер-классах «Чудеса своими руками» все желающие смогут сделать панно из сухих листьев, принять участие в интерактивной игре «Ожившие картины», посмотреть художественные фильмы и хором вспомнить комсомольские песни.

У гостей Орского краеведческого музея будет возможность познакомиться с творчеством известного русского живописца Василия Перова, попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве во время арт-акции «Искусство объединяет», принять участие в познавательной игре по экспозициям музея. Мастер-классы по вязанию пуховых платков и изготовлению игрушек, кукольные спектакли и изготовление экспресс-портретов будут организованы в музее «Т.Г. Шевченко в Орской крепости».

Необычную выставку в рамках акции «Ночь искусств» предлагают посетить в Асекеевском народном музее. На экспозиции будут представлены старинные предметы быта и национальная одежда с элементами украшений из Узбекистана. Ценные экспонаты предоставила местная жительница – уроженка этой солнечной страны. Посетители выставки смогут принять участие в приготовлении узбекского плова и попробовать его на вкус.

Дом культуры «Машиностроитель» распахнет свои двери для жителей и гостей города Бузулука. Участников акции «Ночь искусств» порадуют концерты народных самодеятельных коллективов «Стандарт», «Стереотипы», хора «Русская песня», ансамбля «Лейсан» и местного духового оркестра. В фойе дома культуры будет работать выставка работ бузулукских художников и мастер-класс от изостудии «Вернисаж», а также показательные уроки по обучению игры на гитаре, созданию песенных хитов на иностранном языке, танцевальное шоу коллектива «Кристалл». Гвоздем программы станет мим-шоу с участием гостей праздника.

Праздничный концерт для жителей села Тоцкого подготовят солисты и коллективы художественной самодеятельности районного дома культуры «Юбилейный», хореографические ансамбли детской школы искусств. Участники акции познакомятся с выставкой работ мастеров и воспитанников студии декоративно-прикладного искусства «Фантазия». В творческой мастерской процесс изготовления модных поделок из фоамирана покажет дизайнер Наталья Бантюкова.

В Оренбургской области свое участие в «Ночи искусств» заявили все муниципалитеты. В программе однодневной акции – более 800 мероприятий.