В понедельник, 29 октября в 12:00, в Орске будет установлен мемориальный камень для обозначения места захоронения интернированных немцев на старом кладбище поселка Первомайский (12+).

Напомним, специалисты ОНФ, проверив много информации, подняв архивы, установили, что могилы в восточной части православного кладбища принадлежат интернированным немцам, которые были насильно привезены сюда для строительства Никелькомбината.

18 октября 2018 г. в дополнение к старым металлическим знакам были изготовлены и установлены деревянные таблички, на которые нанесли не только номера кварталов и могил, но и имена захороненных там людей согласно архивным документам.