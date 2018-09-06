Особенности развития и возможности расширения и углубления межрегионального международного сотрудничества обсудили участники форума «Евразия» на панельной дискуссии «Интеграционные процессы на евразийском пространстве».

В качестве экспертов в ней участвовали член Комитета Госдумы Федрального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, директор информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ Александр Заварзин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова Роман Гришенин, директор учебного Европейского института МГИМО Тамара Шашихина.

По словам экспертов, Содружество независимых государств, Евразийское экономическое сообщество, Евразийский экономический союз – это различные способы объединить усилия стран-участниц интеграции в достижении общих целей. Какую форму и инструментарий применить для достижения своих целей – каждая страна решает самостоятельно.

Артем Туров отметил, что если в рамках Союзного государства решаются в большей степени политические задачи, то Евразийский экономический союз является инструментом развития экономик его участников.

Александр Заварзин подчеркнул, что в рамках СНГ проделана огромная работа, правовая основа полностью сформирована, благодаря союзному договору отношения между странами развиваются. В частности, согласно статданным, инвестиции РФ в Украину превысили 400,0 млн. долларов США.

— В том числе 10% — на потребительском рынке, это прямая польза для граждан страны, — сказал Александр Заварзин.

Роман Гришенин считает, что Евразийский экономический союз – крупнейшее интеграционное объединение материка, сопоставимым с которым является Европейский союз. По его мнению, возможности сотрудничества между этими объединениями огромны. Но так же огромен потенциал сотрудничества с Китаем и Индией. Эксперт уверен, что инфраструктурные проекты, подобные строительству трансконтинентальных автомобильных и железных дорог, морских путей, реализуемые в рамках ЕАЭС, позволят интеграции обеспечить максимальный транзит грузов и стать ключевым игроком на экономическом пространстве Евразии.

Оренбургская область, как приграничный регион, является участником такого инфраструктурного проекта – по территории региона должен пройти участок международного маршрута «Европа – Китай». С вступлением в силу Евразийского Экономического Союза в 2015 году предприниматели стран-участниц получили доступ к общему рынку объемом более 2,2 трлн. долларов США. Это открыло возможности для наращивания объемов выпуска товаров и услуг, формирования различных кооперационных схем совместной работы, обеспечило перспективы роста и процветания национальным экономикам, расширило географию партнерских отношений, способствовало их диверсификации.

В настоящее время во внешней торговле Оренбургской области на долю четырех стран-участниц ЕАЭС приходится 40% оборота, что сравнимо с объемом торговли области со всеми остальными государствами. В 2017 году торговый оборот Оренбургской области со странами Евразийского экономического союза составил 1,3 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 30,3%, в том числе объем экспорта вырос в 1,4 раза до уровня 999,3 млн. долларов США, импорт – на 7,3% до 291,7 млн. долларов США.

В текущем году тенденция увеличения объемов взаимной торговли региона со странами ЕАЭС сохранилась. По итогам 1 полугодия 2018 года торговый оборот составил 731,5 млн. долларов США с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 16,3%.

Основу регионального экспорта в страны интеграционного объединения составляют продукция ТЭК, черной металлургии, машиностроения, минеральных продуктов, продовольственных товаров.

В Оренбуржье из стран союза импортируются газ и газовый конденсат, минеральные продукты, машиностроительная продукция, пластмассы, оптическая и медицинская техника.