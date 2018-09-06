С начала года высокотехнологичное лечение получили более 12 тысяч оренбуржцев

В частности, лечение с применением передовых медицинских технологий получили 3325 пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, 2547 пациентов со сложными травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 1703 оренбуржцев, страдающих онкологическими заболеваниями.

Высокотехнологичное лечение получили 764 ребенка, в том числе новорожденные дети; 402 пациента, нуждающихся в помощи нейрохирургов. Пролечено более 22 тысяч человек по профилю «офтальмология». Более 40 оренбуржцам выполнены операции по пересадке органов и тканей.

Лечение с применением высоких технологий оренбургские пациенты получают как в медицинских учреждениях Оренбуржья, так и федеральных центрах. На эти цели направляются государственные средства.

В учреждениях здравоохранения области с начала текущего года высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 9 тысяч оренбуржцев, из них более четверти — дети.

Возможностями лечения с применением передовых технологий располагают 16 медицинских организаций региона (по 140 видам и 400 методам).

В клиниках Оренбуржья выполняются операции на сердце и сосудах, восстановительные операции на позвоночнике, микрохирургические операции на конечностях, проводится высокотехнологичное выхаживание новорожденных (в том числе с экстремально низкой массой тела), получила развитие внутриутробная хирургия; делаются операции по эндопротезированию (замене) суставов, пересадке почки. Высокотехнологичное лечение получают пациенты с офтальмологическими, онкологическими заболеваниями. Оренбургские медики также успешно работают в сфере челюстно-лицевой хирургии; детской хирургии, в том числе в период новорожденности, по другим направлениям.

Жителям области также доступно лечение в ведущих федеральных центрах. Региональным минздравом налажено тесное сотрудничество с клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саратова, Томска, Челябинска, Чебоксар, Уфы и других городов России.

В федеральных центрах с начала текущего года пролечено 3,6 тыс. пациентов.

Лечение пациентов в федеральных клиниках проводится за счет средств федерального бюджета и средств ОМС.

На высокотехнологичное лечение жителей области в медицинских организациях своего региона в 2017 году из областного бюджета и средств ОМС выделено более 1,7 млрд. рублей; в 2018 году – свыше 2 млрд. рублей. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи с 2012 года возросли на 47 процентов, и в 2017 году ее получили 14,7 тыс. оренбуржцев.

Более 70 процентов пациентов, нуждающихся в высокотехнологичном лечении, получают его, не покидая пределы области.