Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев встретился с грантополучателями конкурсов Президентских грантов и конкурса физических лиц Росмолодежи, а также руководителями детских и молодежных общественных организаций Оренбургской области. Встреча состоялась 5 сентября на территории Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь».

Перед началом встречи гости познакомились с состоянием материально-технической базы лагеря. Далее состоялась презентация проектов-финалистов форума.

Так, председатель Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций» Елена Ильина поделилась опытом реализации проектов-победителей конкурсов Президентских грантов «Детский образовательный форум «Юниор», «Центр социального продюсирования детских общественных организаций».

Даниил Дупанов рассказал о реализации проекта «Городской молодежный образовательный форум «Будущее».

Никита Полосов и Ангелина Кашафутдинова доложили об итогах проекта «Робототехника для всех».

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

Александр Бугаев и Екатерина Драгунова подчеркнули значимость обратной связи для них.

– Для нас важно прямое общение с молодежью, ради которой мы и работаем. Мы должны понимать, что нужно сегодняшней молодежи, чем она дышит и какие новые формы работы ей нужны. Ждем предложений от оренбургской молодежи. Руководство Росмолодежи всегда готово к диалогу, – сказала Екатерина Драгунова.