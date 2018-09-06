Судебные приставы вернули маме ребенка

Судебные приставы Новотроицкого городского отдела УФССП России по Оренбургской области разыскали в другом государстве и вернули матери несовершеннолетнюю дочь.

Судебным приставом было возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка. Согласно информации полученной от взыскательницы — матери девочки, должник совместно с ребенком проживает в республике Казахстан.

В ходе проведения разыскных мероприятий стало известно, что мужчина является стороной судебного разбирательства в районном суде. В день назначенного судебного процесса, судебные приставы ожидали должника в здании суда. После окончания заседания, его препроводили в отдел судебных приставов, где было вручено требование об исполнении решения суда и истребовано объяснение. Также, в ходе беседы стало известно местонахождение девочки.

В результате работы судебных приставов, ребенок был передан маме.