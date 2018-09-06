Компания «Металлоинвест» и Объединенная металлургическая компания (ОМК) провели на Уральской (входит в Металлоинвест) очередной координационный совет. На встрече обсуждались вопросы производства и поставок непрерывнолитой заготовки Уральской Стали для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (входит в ОМК).

В координационном совете приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч, управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов, директор Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел Степанов и другие представители компаний.

В ходе обсуждения были рассмотрены качественные показатели заготовки Уральской Стали и железнодорожных колес ВМЗ, отмечено снижение уровня отбраковки продукции.

«Мы стремимся к постоянному совершенствованию качества заготовки Уральской Стали и ее соответствию стандартам РЖД, — подчеркнул директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — Это позволяет нашим партнерам увеличивать объемы производства и поставок железнодорожных колес».

В ходе координационного совета стороны также договорились вести совместную оперативную работу по отслеживанию всех случаев отбраковки железнодорожных колес. Кроме того, было решено провести совместное совещание с привлечением специалистов из ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина для улучшения качественных показателей колес.

Представители компаний наметили пути дальнейшей совместной работы и договорились провести следующее заседание в ноябре 2018 года на базе ВМЗ.

«Проведение подобных заседаний позволяет не только оперативно решать текущие вопросы, но и определять вектор для развития производства в общих интересах, – заявил директор Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел Степанов. — Это является залогом высокого качества нашей конечной продукции — железнодорожных колес».

! Партнерские отношения связывают Уральскую Сталь и ВМЗ уже более 20 лет. С 2004-го года реализуется программа совместных мероприятий по освоению новых видов продукции. Тогда металлургами была разработана и внедрена технология производства листового проката класса прочности К60 для изготовления газонефтепроводных труб большого диаметра.

В январе 2017 года Объединенная металлургическая компания и Металлоинвест подписали долгосрочный контракт на поставку стальной заготовки производства Уральской Стали для изготовления цельнокатаных железнодорожных колес на ВМЗ. Для этого в электросталеплавильном цехе Уральской Стали была модернизирована машина непрерывного литья заготовки №1. За 2017 год Уральская Сталь отгрузила в адрес ВМЗ 183 320 тонн непрерывнолитой заготовки, за первое полугодие 2018 года – 165 197 тонн.