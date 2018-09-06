Дмитрий Кулагин: «Проектная работа – это переход на новое качество управления»

5 сентября в Торгово-промышленной палате Оренбургской области состоялось вручение сертификатов первой группе участников семинара по проектному управлению.

Сертификаты вручил вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Семинар по проектному управлению проводится в рамках реализации приоритетного проекта Оренбургской области «Профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области» с 3 июля по 14 сентября.

В его работе приняли участие 120 человек, из них 84 ‒ сотрудники администраций муниципальных образований, 36 человек ‒ государственные служащие органов исполнительной власти Оренбургской области.

Дмитрий Кулагин подвел итоги учебы и отметил полное погружение слушателей в тему. Он подчеркнул, что новые знания позволят оптимизировать выполнение задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным, а опыт, полученный на семинаре, поможет в дельнейшей управленческой деятельности.

Проектное управление является универсальной системой планирования, контроля и фиксации результатов деятельности органов власти, и сегодня она становится частью государственного управления.

В рамках проектного управления уже реализуются приоритетные проекты и государственные программы Российской Федерации, ведётся работа по обеспечению структурирования расходов федерального бюджета и областного бюджета путём внедрения процедур проектного управления. В Оренбургской области уже развёрнута и функционирует система управления проектной деятельностью, в которую внесены и будут реализовываться с применением проектного подхода инвестиционные проекты, а также 26 государственных программ Оренбургской области.

— Проектная работа подразумевает жёсткие требования к государственному управлению, по сути, это переход на новое качество управления, — подчеркнул вице-губернатор.