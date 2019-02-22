Прокуратура Новосергиевского района проверила исполнение требований трудового законодательства в АО «Новосергиевский маслозавод» и выявила нарушения.

Так, заработную плату за август-октябрь 2018 года работники завода получали с задержками. Оплата отпуска 9 работникам также произведена с нарушениями установленного законом срока. Еще 10 работников, прекративших свои трудовые отношения с предприятием, также не вовремя получили окончательный расчет. В целях защиты прав трудящихся и оздоровления ситуации на заводе прокуратурой района в адрес генерального директора внесено представление.

По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в срок заработной платы и иных выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

По результатам их рассмотрения постановлениями Государственной инспекции труда в Оренбургской области маслозавод оштрафован на 30 тыс. рублей, его директор – на 10 тыс. рублей. Постановления в законную силу не вступили.