Прокуратурой Ташлинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя злостного неплательщика алиментов, который задолжал своей дочери более 1 миллиона рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка в административно-территориальных границах всего Ташлинского района, мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы.

Задолженность по алиментам мужчина обязан погасить.

Приговор вступил в законную силу.