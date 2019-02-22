В связи с обильным выпадением осадков, усилением ветра и недостаточной видимостью на некоторых дорогах Оренбуржья временно вводятся ограничение движения для всех видов транспорта:
С 12:30, вводится ограничение:
- Автодорога Обход г. Оренбурга на участке от а/д Оренбург-Беляевка до а/д Оренбург-Илек-гр. Р. Казахстан км 0 – км 12
Ориентировочное время окончания режима ограничения движения – 22.02.2019 20-00 (время местное). Время окончания может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий.
С 11:00, вводится ограничение:
- введено временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с км. 112+077 по км. 280+941 (граница Оренбургской области в Октябрьском районе) автомобильной дороги федерального значения Р-240 «Уфа – Оренбург».
С 10:00, вводится ограничение:
- на трассе Оренбург — Самара, на участке с км. 313 (п. Новосергиевка) по км. 405 (подъезд к г. Оренбургу).
МАРШРУТЫ ОБЪЕЗДА:
- автодорога «Нижняя Павловка — Каргала» — автодорога «Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан» — автодорога «Новосергиевка – Илек»;
- автодорога «Нижняя Павловка — Каргала» — автодорога «Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан» — автодорога «Илек — Ташла — Соболево» — автодорога «Ивановка — Сорочинск — Ташла»;
- автодорога «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» — автодорога «Юзеево — Александровка» — автодорога «Новосергиевка — Шарлык».