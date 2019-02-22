В связи с обильным выпадением осадков, усилением ветра и недостаточной видимостью на некоторых дорогах Оренбуржья временно вводятся ограничение движения для всех видов транспорта:

С 12:30, вводится ограничение:

Автодорога Обход г. Оренбурга на участке от а/д Оренбург-Беляевка до а/д Оренбург-Илек-гр. Р. Казахстан км 0 – км 12

Ориентировочное время окончания режима ограничения движения – 22.02.2019 20-00 (время местное). Время окончания может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий.

С 11:00, вводится ограничение:

введено временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с км. 112+077 по км. 280+941 (граница Оренбургской области в Октябрьском районе) автомобильной дороги федерального значения Р-240 «Уфа – Оренбург».

С 10:00, вводится ограничение:

на трассе Оренбург — Самара, на участке с км. 313 (п. Новосергиевка) по км. 405 (подъезд к г. Оренбургу).

МАРШРУТЫ ОБЪЕЗДА: