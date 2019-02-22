ДТП произошло на 232-м км автомобильной трассы Оренбург – Самара в Тоцком районе. По предварительной информации, автомобиль медицинской помощи «УАЗ», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

61-летний водитель «УАЗа» житель Оренбурга госпитализирован с сотрясением головного мозга, после оказания медпомощи отпущен домой. 45-летняя пассажирка«Лады», жительница Оренбурга с переломом ключицы госпитализирована в городскую больницу. 50-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», житель Бузулука не пострадал.