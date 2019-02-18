В тренерском штабе МХК «Сарматы» произошли изменения. Главным тренером молодежной команды назначен Артур Сергеевич Октябрев. Помогать ему будет тренер Андрей Владимирович Скомороха, работавший с оренбургскими хоккеистами ранее.

Артур Сергеевич Октябрев, родился 26 ноября 1973 года. Воспитанник — «Олимпия» (Иркутск). Мастер спорта международного класса. Амплуа — защитник. Играл за клубы: ЦСКА (Москва), «Лада» (Тольятти), «Северсталь» (Череповец), «Молот-Прикамье» (Пермь), сборная России. Работал тренером: «Патриот» Будапешт (МХЛ), «Адмирал» Владивосток (КХЛ), «Югра» Ханты-Мансийск (КХЛ), «КРС Хэйлунцзян» Харбин (ВХЛ).