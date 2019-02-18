Женщина не выдержала оскорблений и убила своего сожителя. Тело 40-летнего мужчины было обнаружено утром 17 февраля в квартире жилого дома по улице Ткачева. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следственных органов, преступление было совершено в ночь на 17 февраля. 45-летняя женщина и её сожитель распивали алкогольные напитки. Мужчина стал оскорблять женщину, в ответ возлюбленная ударила его ножом в грудную клетку.

На следующий день она рассказала о совершенном убийстве своему знакомому. Тот вызвал медиков и полицию.

Сейчас женщина задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

Отметит, что в момент убийства, в соседней комнате спала её 3-летняя дочь. Органами опеки решается вопрос о жизнеустройстве.