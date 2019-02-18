В минувшую субботу на территории Нежинского сельсовета, в районе бизнес-центра «Дубрава», прошел традиционный областной День охотника, организованный министерством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области и администрацией муниципального образования Оренбургский район.

Организаторов праздника представляли первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, глава Оренбургского района Василий Шмарин, и.о. министра лесного и охотничьего хозяйства области Владимир Морозов, атаман Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска», помощник Губернатора Оренбургской области Сергей Слепов. Высокие гости сначала напутствовали добрым словом, а затем и награждали победителей главного события праздничной субботы – турнира по охотничьему биатлону.

Его участникам требовалось пройти три километра на широких лыжах без палок в охотничьей амуниции и на огневом рубеже совершить три выстрела по мишеням с дистанции 40 метров.

Участники были поделены на три возрастные группы: «младшую» (18-39 лет), среднюю (40-59 лет) и старшую, в которой определялись сильнейшие охотники-спортсмены в почтенной возрастной категории от 60 лет и старше.

В итоговом протоколе областного турнира учитывались время прохождения дистанции и результаты стрельбы. В каждой группе были учреждены три призовых места, которые заняли:

в старшей возрастной группе:

Павел Гурьянов – 1 место;

Анатолий Плотников – 2 место;

Владимир Дягилев – 3 место.

в средней возрастной группе:

Юрий Карпов – 1 место;

Сергей Краснов – 2 место;

Алексей Андреев – 3 место.

в младшей возрастной группе:

Дмитрий Афанасьев – 1 место;

Алексей Евдокимов – 2 место;

Константин Пастухов – 3 место.

Все призеры были награждены почетными грамотами министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области и сертификатами на добычу охотничьих ресурсов.

Кроме того, были вручены почетные грамоты и ценные подарки победителям в нескольких номинациях:

«Самый быстрый охотник» – Дмитрий Афанасьев;

«Самый меткий охотник» – Сергей Малов;

«За волю к победе» – Александр Литуновский.

Программа традиционного массового праздника также включала в себя задорные конкурсы для детей и взрослых (победителям в которых также достались солидные призы), выступления эстрадных коллективов Оренбургского района, выставку охотничьих собак, охотничьих трофеев и амуниции. Большое внимание гостей и участников праздника привлекли экспозиции военно-патриотических клубов, где каждый желающий мог ознакомиться с образцами не только охотничьего, но и военного снаряжения.

Кроме того, всем была предоставлена возможность совершенно бесплатно отведать жареной рыбы, ухи, охотничьей каши и горячего чая, что оказалось очень кстати как для тех, кто прошел несколько километров на лыжах, поражая мишени, так и для тех, кто болел за своих охотников на февральском морозе.