С 16 февраля по рекомендации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области введены дополнительные каникулы для учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений областного центра.

— В данном случае речь идет не об отдыхе детей, а о невозможности пребывания их в стенах школы. Наша цель — не допустить распространение гриппа и ОРВИ, поэтому классы максимально разобщены, — отметила начальник управления образования администрации города Нина Гордеева. – Тем не менее учебный процесс продолжается и ведется он в дистанционном режиме. Домашние задания можно узнать в электронном дневнике учащегося. Со старшеклассниками (учащимися 9 и 11 классов) проводится индивидуальное консультирование.

Плановые каникулы у школьников пройдут в обычном режиме. В работе детских садов и учреждений дополнительного образования никаких изменений не произошло.

Напоминаем, что в Оренбурге работают «горячие линии» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проконсультируют всех желающих по тел. 8 (3532) 44-23-59, 35-14-68, 43-60-58, 43-60-68, 74-35-55, 74-35-48 по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, какие необходимо принять меры при появлении первых признаках недомогания. Сотрудники могут предложить рекомендации для родителей, рассказать о правилах использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Работа «горячих линий» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ продлится до 10 марта.