Компания «Металлоинвест» с прискорбием сообщает о том, что 15 января 2019 года в автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически погибли управляющий директор ОЭМК Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.

«Это огромная утрата для Компании и невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших, — заявил генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям погибших».

Александр Дмитриевич Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год – работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года он был назначен управляющим директором ОЭМК.

В 2001 году Александр Дмитриевич был удостоен звания «Почётный металлург», в 2010 году — «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2014 году — «Заслуженный работник Металлоинвеста».

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года, 18 лет безупречной работы. Василий Юмашев — надёжный и отзывчивый товарищ, ответственный профессионал.

Металлоинвест окажет помощь родным и близким всех жертв аварии.