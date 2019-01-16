Накануне, из квартиры 70-летней жительницы Новотроицка были похищены деньги и ювелирные украшения.

Произошло это при следующих обстоятельствах. После обеда к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником коммунальной службы. Мужчина сказал, что ему нужно сверить показания счетчиков, добавив, что женщине положена скидка. В подтверждении своих слов попросил хозяйку квартиры написать заявление на получение скидки. после этого двери в квартиру для мужчины были открыты. Сначала он зашел в ванную, а затем в зал. После того, как мужчина ушел из квартиры, пенсионерка недосчиталась более 8 тысяч рублей наличными и украшения: цепочки, подвески, кольца и печатки. Общий ущерб составил 26500 рублей.

У полиции есть предположение, что мужчина действовал не в одиночку. пока он отвлекал хозяйку, пособник проник в незапертую дверь и похитил ценности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого.

На одного из предполагаемых преступников составлен фоторобот.

Если вам известно о данном мужчине или о его местонахождении просим сообщить в отдел полиции города Новотроицка или по телефонам 8-961-925-28-72, 8 (3537) 67-64-01 или 02. Конфиденциальность гарантируется.