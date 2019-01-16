Проекты молодых ученых Оренбургского государственного университета по наиболее актуальным направлениям научно-исследовательской деятельности ежегодно получают финансовую поддержку на региональном уровне. В минувшем году персональной стипендией Оренбургской области отмечена работа доцента кафедры философии науки и социологии факультета гуманитарных и социальных наук ОГУ Зинаиды Переселковой.

Тема ее исследования: «Сельское население Оренбургской области в обеспечении продовольственной безопасности региона: социологический анализ». Продовольственная безопасность населения страны в целом является одной из важнейших социально-экономических задач общества, в ее основе — развитие агропромышленного производства.

Над этой проблемой кандидат исторических наук Зинаида Переселкова начала работать с 2004 года во время подготовки своей диссертации. Она изучила большое количество источников, в первую очередь неопубликованных архивных материалов о проблемах реализации государственной аграрной политики в 80-е годы XX века на Южном Урале, в том числе в Оренбургской области. Именно в этот период были выявлены недостатки социалистической модели аграрного развития и заложены основы новой аграрной политики, реализуемой в современной России.

Исследование приобретает особую актуальность в настоящее время, когда трансформационные процессы российского села, начатые в конце 1980-х годов, еще не завершены. Продолжаются постепенное сокращение сельского населения, снижение производства сельхозпродуктов в личных подсобных хозяйствах, рост социально-трудовой мобильности и уменьшение числа сельских населенных пунктов. Поэтому исторический опыт аграрной политики советского государства представляет теоретическую и практическую значимость при выборе эффективных путей решения вопросов продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.

В работе, отмеченной персональной стипендией, представлен системный и комплексный анализ факторов обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Автор детально описывает состояние и перспективы занятости сельского населения, рассматривает социально-демографические процессы в сельском хозяйстве Оренбургской области.

— Материалы исследования могут быть использованы органами власти при разработке целевых программ развития сельского хозяйства в регионе, — рассказала Зинаида Юрьевна. — Отдельные выводы и обобщения могут найти применение в лекционных курсах и семинарских занятиях по экономической или аграрной социологии, а также при написании диссертационных работ по истории России и Южного Урала.